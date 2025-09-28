Во время ночной атаки Киева ракета повредила здание посольства Польши.

Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вронский, передаёт телеканал tvn24.

По имеющимся данным, боеприпас упал на крышу консульского отдела.

"Он пробил потолок и угодил в кухонную зону. Никто не пострадал", – уточнил Вронский.

В МИД Польши отметили, что этот инцидент не повлияет на дальнейшую работу дипмиссии.

Напомним, минувшей ночью Россия совершила массированную атаку на Киев. Разрушена целая улица, есть погибшие.

Ранее МИД Польши направил России ноту с обвинением в авиаударе по зданию посольства республики в Киеве.

