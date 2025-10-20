В США осколки снаряда посекли машины из кортежа вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса.

Об этом пишет газета The New York Times.

Заявляется, что 155-миллиметровый артиллерийский снаряд взорвался во время показательной стрельбы в Калифорнии, приуроченной к 250-летию корпуса морской пехоты, куда приехал вице-президент США.

Как сообщает The New York Times, осколками повредило несколько припаркованных автомобилей и мотоцикл дорожной полиции Калифорнии, которая сопровождала Вэнса. Сам он не пострадал.

Напомним, недавно самолёт главы Пентагона Пита Хегсета совершил экстренную посадку по пути из Европы в США из-за трещины в лобовом стекле. Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, люди на борту не пострадали.

А перед этим самолёт президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком.

