Самолет министра войны США Питера Хегсета экстренно посадили после вылета из Европы в США.

Об этом сообщил в соцсети X его помощник Шон Парнелл.

Заявляется, что на обратном пути в Соединенные Штаты самолет главы Пентагона совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины на лобовом стекле.

"Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все на борту, включая министра Хегсета, в безопасности", - написал Парнелл.

Напомним, Хегсет возвращается из своей первой поездки на встречу в формате "Рамштайн".

Ранее мы писали о других инцидентах, связанных с самолетами западных высокопоставленных лиц. Так, в сентябре военный самолет с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту подвергся попытке нарушить работу его GPS. Инцидент произошел во время пролета судна через российское воздушное пространство вблизи Калининграда.

А перед этим самолёт президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком.

