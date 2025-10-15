Трещина на лобовом стекле. Самолет главы Пентагона совершил экстренную посадку после вылета из Европы в США
Самолет министра войны США Питера Хегсета экстренно посадили после вылета из Европы в США.
Об этом сообщил в соцсети X его помощник Шон Парнелл.
Заявляется, что на обратном пути в Соединенные Штаты самолет главы Пентагона совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины на лобовом стекле.
"Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все на борту, включая министра Хегсета, в безопасности", - написал Парнелл.
Напомним, Хегсет возвращается из своей первой поездки на встречу в формате "Рамштайн".
Ранее мы писали о других инцидентах, связанных с самолетами западных высокопоставленных лиц. Так, в сентябре военный самолет с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту подвергся попытке нарушить работу его GPS. Инцидент произошел во время пролета судна через российское воздушное пространство вблизи Калининграда.
А перед этим самолёт президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком.
