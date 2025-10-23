Верховная Рада приняла законопроект о создании специальных парковочных мест для родителей с маленькими детьми.

Документ №12437 сегодня в целом поддержали 276 депутатов.

Целью законопроекта является повышение комфорта и безопасности родителей с маленькими детьми, а также содействие развитию системы парковки в Украине.

"Мы все говорим о сложной демографической ситуации, о том, что мы должны поддерживать украинские семьи. Поэтому этот законопроект – это самое малое, что мы можем сегодня для них сделать. Люди поддерживают эту идею и ждут внедрения этих норм", – заявила автор документа нардеп Дарья Володина.

Согласно изменениям в закон Украины "О дорожном движении", предусмотренным законопроектом, владельцы парковок будут обязаны выделять и оборудовать не менее 5% мест (и не менее одного места) для автомобилей, в которых перевозят детей в возрасте до трёх лет. Эти парковочные места должны быть отмечены специальными дорожными знаками и разметкой.

Кроме того, Кабинет министров определит порядок создания и обустройства таких парковочных мест, правила их обозначения и подтверждения права на парковку для водителей с детьми.

Также органы государственной власти и местного самоуправления будут содействовать созданию отдельных парковочных мест для беременных женщин, пожилых людей и ветеранов.

