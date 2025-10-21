Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуги народа" Анны Колесник. Такое решение поддержали 262 народных депутата.

Трансляцию заседания ведет телеканал "Рада".

В середине октября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Колесник о подозрении в недостоверном декларировании. По данным следствия, в декларации за 2020 год нардеп не указала информацию об аренде двух квартир в Киеве, долю в нежилом помещении в Харькове и автомобиль. Общая стоимость имущества, которое не было отражено в декларации, превышала 4,4 миллиона гривен.

Весной 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Колесник виновной в пропуске судебного заседания и наложил на нее штраф в размере 1342 гривен. Но тогда депутата освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

В июне того же года Апелляционная палата ВАКС окончательно закрыла уголовное производство против Колесник по обвинению в недостоверном декларировании.

12 мая этого года Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий. 2 июня регламентный комитет рассмотрел его и рекомендовал Верховной Раде принять его в целом.

К слову, в 2021 году Колесник попала в громкий скандал, написав во время заседания Рады сообщение о том, что "надо валить из этой страны". Так она отреагировала на доклад Руслана Хомчака о стягивании российских войск.