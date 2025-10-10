Командир взвода 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев Татьяна Черновол отсрочила свой мандат народного депутата и решила продолжить службу в ВСУ.

Об этом Черновол заявила в видеообращени, опубликованном в Facebook.

Она сказала, что считает службу важнее депутатства.

"Я приняла решение продолжить службу на линии боевого соприкосновения. Теперь у меня есть год, чтобы мы победили агрессора и я получила моральное право оставить фронт", - сообщила Черновол.

Также нардеп призвала мужчин идти на фронт.

"Главная проблема страны - мобилизация. На фронте очень не хватает военных, а тыл буксует давать нам пополнение. Позорное уклонение облагораживается политическими лозунгами: "Пусть сначала депутаты пойдут". Я демонстрирую пример, что депутат выбирает не парламентский зал, а службу в армии", - заявила Черновол.

Она уточнила, что не складывает полномочия депутата, а взяла отсрочку от них на год.

"Также хочу добавить, порадовать своих избирателей, что я не сдала депутатские полномочия. Я обратилась в ЦИК дать мне отсрочку в год для выполнения боевых задач. Спасибо ЦИК за государственническую позицию, мое заявление нашло понимание и было согласовано", - отметила нардеп.

ЦИК подтвердил, что Черновол не отказалась от мандата нардепа, а попросила на год отсрочить подачу документов для регистрации парламентарием.

Напомним, Черновол стала следующей в партийном списке "Европейской солидарности" после убийства экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Следующим после нее идет Денис Пятигорец, в прошлом депутат Запорожского горсовета 6-го созыва, замглавы Волынской ОГА, помощник нардепа Степана Ивахива и журналист.

Ранее мы писали, что Парубий тоже служил в рядах ВСУ, а в 2022 году находился в одном подразделении с сыном подозреваемого в его убийстве.