Татьяна Черновол стала народным депутатом от партии "Европейская солидарность" вместо убитого Андрея Парубия.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как известно, она шла следующей в избирательном списке.

"Комиссия получила от аппарата Верховной Рады документ, свидетельствующий о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрия Парубия. Он избран на досрочных парламентских выборах 21 июля 2019 года по общенациональному многомандатному округу от Партии "Европейская солидарность"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦИК пересмотрела документ и признала Чорновол, следующего кандидата в избирательный список Партии "Европейская солидарность" под №27, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах.

Татьяна Черновол является журналисткой и народным депутатом Украины VIII и IX созывов.

Она родилась в Киеве и в 2001 году окончила факультет журналистики Киевского международного института лингвистики и права. В возрасте 17 лет Черновол уже принимала участие в акциях УНА-УНСО, впоследствии стала пресс-секретарем организации (на общественных началах).

В одной из акций "Украина без Кучмы", на протест против заключения членов УНА-УНСО, вместе с подругой приковала себя к рельсам на железнодорожной станции в Киеве. После кампании "Украина без Кучмы" УНА-УНСО пошла на переговоры с властью, Черновол расценила это как предательство принципов и покинула ряды организации.

С 1998 по 2001 год Черновол пребывала в должности руководителя Информационного центра Чеченской республики Ичкерия в Киеве, который был создан при содействии Аслана Масхадова. В 2000 году опубликовала несколько репортажей из Чечни.

На парламентских выборах 2012 года Татьяна Черновол была кандидатом в депутаты Рады по мажоритарному избирательному округу №120. Выдвинутая партией Всеукраинское объединение Батькивщина, Черновол проиграла выборы, получив второй результат в округе.

5 марта 2014 года Кабмин назначил Черновол правительственным Уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Соответствующее распоряжение подписал премьер Арсений Яценюк.

18 августа 2014 года Татьяна Черновол сообщила о желании уволиться с должности. Причиной этого стал провал ряда антикоррупционных инициатив и гибель мужа.

С 4 сентября 2014 года - советник главы МВД Украины Арсена Авакова. С 5 сентября 2014 года - в составе батальона "Азов".

Также она участвовала в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии "Европейская солидарность", однако ее место в списке (№27) оказалось непроходным.

Ранее мы писали, что после убийства эк-спикера Андрея Парубия по спискам партии "Евросолидарность" в Верховную Раду зайдёт экс-нардеп Татьяна Черновол.

Напомним, во Львове был убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.