Премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал ограничить въезд молодым украинским мужчинам в Германию.

Об этом он заявил в интервью газете Bild.

"Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", - сказал Зёдёр в беседе с журналистом таблоида.

Глава Христианско-социального союза, входящего в правящую коалицию, предлагает изменить правила приема украинских беженцев на уровне всего Евросоюза.

"Нужны еще украинские солдаты, чтобы защищать свою страну. Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не получится сделать добровольно (со стороны Украины - Ред.), то директива "О массовом притоке" (также известная как директива о временной защите - Ред.) должна быть ограничена на уровне ЕС", - заявил Зёдер.

В сентябре Зёдер выступил против отправки в Украину немецких войск и сил НАТО и предложил выслать на родину годных к военной службе украинцев.

А летом сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал отменить выплату повышенного пособия Bürgergeld для украинских беженцев в ФРГ.