В ночь с субботы на воскресенье Украина перейдет на зимнее время. В 4:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года, часы в Украине переводят дважды в год — в последнее воскресенье марта (на час вперед) и в последнее воскресенье октября (на час назад).

Украина таким образом переходит на время UTC+2.

В Европе произойдет то же самое - поэтому до конца марта разница с большинством стран Евросоюза составит один час: в Киеве будет на час позже, чем, например, в Берлине, Варшаве или Париже.

Относительно России, которая не переводит часы и остается на времени UTC+3, Украина будет отставать на один час. Аналогичная разница будет с Крымом и другими аннексированными Россией территориями.

Разница у России с Европой таким образом будет два часа (в РФ на два часа позже).

Напомним, что в Украине ранее планировали отменить переход на летнее и зимнее время, но законопроект так и не был подписан президентом Владимиром Зеленским. В результате при переводе часов на летнее время время в Киеве совпало с московским.

О прошлогоднем переходе на зимнее время мы писали в отдельном материале.