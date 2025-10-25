В Германии разрушили две градирни крупнейшей в стране атомной электростанции "Гундремминген".

Об этом сообщает немецкий новостной портал Tagesschau, кадры подрыва публикуют телеграм-каналы.

Портал напоминает, что ФРГ остановила свои атомные станции в 2023 году в рамках отказа от ядерной энергетики.

Полный демонтаж станции планируется завершить в начале 2030-х годов.

АЭС "Гундремминген", расположенная в Баварии, была крупнейшей атомной электростанцией Германии. Она вырабатывала около 20 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что составляло примерно четверть земского потребления.

Напомним, глава правительства Баварии хочет, чтобы ЕС ограничил въезд в ФРГ украинским мужчинам.

Ранее цены на электроэнергию в Финляндии упали до отрицательных значений после введения в эксплуатацию атомного энергоблока.

Если зимой 2022-2023 годов в стране наблюдался дефицит электроэнергии после прекращения поставок газа из РФ, то с запуском АЭС генерация выросла настолько, что переизбыток мощности компенсировался снижением работы гидроэлектростанций.

