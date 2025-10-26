Таиланд и Камбоджа в присутствии президента США Дональда Трампа подписали мирную декларацию. Это произошло на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Там же Трамп должен будет встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.

Соглашение предусматривает прекращение конфликта и освобождение 18 камбоджийских военнопленных, удерживаемых в Таиланде.

Контроль за выполнением условий возьмут на себя малайзийские наблюдатели.

Сам Трамп в своем выступлении приписал себе заслугу в урегулировании конфликта.

Напомним, в июле напряженность на границе между двумя странами переросла в пятидневный конфликт, в результате которого погибли десятки мирных жителей. Он начался после отзыва посла и обвинений в установке мин.

28 июля премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявлял, что Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в течение 24 часов.

Подробно о причинах войны Таиланда с Камбоджей мы писали в отдельном материале.

