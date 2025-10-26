Соединённые Штаты и Великобритания объявили войну интернет-мошенникам из Камбоджи.

О санкциях против международной азиатской организации Prince Group, официально заявило казначейство США, передаёт британская информ-корпорация ВВС.

Prince Group обвиняется в похищении людей и удержании их в рабстве с целью обмана и вымогательства. Так называемые "скам-центры", где приходится работать жертвам злоумышленников, занимаются мошенничеством через сайты и мессенджеры.

Согласно судебным документам от 8 октября, сотрудники Prince Group предположительно приобрели миллионы номеров мобильных телефонов и организовали "телефонные фермы" для осуществления мошеннической деятельности.

В двух из таких центров находилось 1250 мобильных телефонов, которые контролировали около 76 000 аккаунтов в социальных сетях с целью завладением личными данными и деньгами пользователей, говорится в документах.

Введя санкции, США и Британия арестовали активы Prince Group. В том числе заморозив эквивалент 14 миллиардов долларов в биткоинах, которые связаны с главой преступного синдиката Чен Чжи, проживающего в Камбодже. Сама эта сумма вполне наглядно показывает масштабы и обороты камбоджийского "бизнеса".

Крышуемое местными силовиками онлайн-мошенничество – сейчас одна из главных статей дохода Камбоджи, приносящая более 12 миллиардов долларов ежегодно. А общемировой оборот "отрасли" доходит до 500 миллиардов.

Напомним, в Украине также очень распространены мошеннические колл-центры, через которые злоумышленники выманивают информацию для доступа к банковским счетам своих жертв и деньги.

Также мы писали, что под Днепром организаторы "офисов" ездили на автомобилях с РЭБ.