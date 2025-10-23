Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.

По её словам, Трамп "воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав Чжао, который подвергся преследованию со стороны администрации Байдена в ходе ее войны с криптовалютами".

В ноябре 2023 года Чжао ушёл в отставку с поста главы Binance, согласившись признать себя виновным в нарушении законов о противодействии отмыванию денег. Бизнесмена обвинили, в частности, в том, что он предоставил платформу лицам, против которых введены американские санкции.

Чжао уже отбыл назначенный ему четырехмесячный срок в тюрьме. Информагентство Reuters пишет, что помилование открывает ему возможность вернуться в бизнес.

В статье американской деловой газеты Wall Street Journal говорится, решение Трампа помиловать экс-директора Binance, вероятно, откроет путь для возвращения криптобиржи на американский рынок. В 2023 году компания Чанпэна Чжао также признала себя виновной в нарушении требований законодательства США по борьбе с отмыванием денег и была лишена возможности работать на территории Америки.

Politico отмечает, что с момента избрания Трампа на пост президента Binance активно поддерживает криптовалютный проект его семьи – World Liberty Financial. Этот бизнес привёл к значительному увеличению состояния главы республиканцев.

Ранее Дональд Трамп помиловал создателя маркетплейса наркотиков Silk Road.

Напомним, перед уходом с должности экс-президент США Джо Байден провёл крупнейший за один день акт помилования преступников, а в последние часы на посту на всякий случай помиловал своих братьев и сестру.