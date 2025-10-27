В Киеве задержали детского тренера по джиу-джитсу по подозрению в сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что 37-летний профессиональный спортсмен проводил индивидуальные тренировки по бразильскому джиу-джитсу для детей. Во время одного из занятий, оставшись наедине с девочкой, мужчина раздел её и совершил сексуальное насилие. Тренер рассчитывал, что девочка, у которой он пользовался доверием и которая имеет дефекты речи, не расскажет об этом родителям.

По информации источников "Страны" в прокуратуре, задержанным оказался Виктор Горбовский, глава Запорожской федерации джиу-джитсу. У него есть дочь.

Тренеру объявили о подозрении по ч. 4 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия).

За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

На фото заметно, что татуировка на ноге задержанного совпадает с татуировкой Горбовского.

Ранее мы сообщали, что преподавателя Киевского национального университета театра Андря Билоуса отправили под стражу без права на залог по делу о сексуальном насилии над студентками.

А в сентябре полиция начала расследование в отношении актёра "Театра на Подоле" Константина Темляка по подозрению в домашнем насилии и совращении малолетней.