Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему художественному руководителю Киевского академического Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Андрею Билоусу. Его отправили под стражу без возможности внести залог по делу о сексуальном насилии в отношении студенток.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Билоус отправлен под стражу на два месяца - до 17 декабря. Таким образом суд удовлетворил требование прокуратуры, которая настаивала на такой мере пресечения, хотя защита режиссера просила не отправлять его под арест.

Билоус не прокомментировал решение суда.

"Это первая в истории Украины история о домогательствах, которая дошла до реального расследования и сообщения о подозрении", - сказала прокурор по делу Мария Вдовиченко в комментарии журналистам.

Она добавила, что для более эффективного досудебного расследования дело режиссера забрали у Шевченковского отдела полиции и передали в Офис генпрокурора. В ходе следствия опросили около 1000 человек и были проведены экспертизы.

Напомним, скандал с Билоусом разразился в феврале, мы приводили его подробности.

Также мы писали о похожем скандале вокруг ректора Киевского национального университета им. Т. Шевченко Владимира Бугрова. В соцсети слили личную переписку сексуального характера, которую ректор якобы вел со студентками вуза.