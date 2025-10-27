Москва подала заявку на приём Евро-2032 вместо Рима, хотя РФ запрещено участие в футбольных матчах.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Турнир через семь лет планируется совместно провести в Италии и Турции, но существуют опасения, что итальянские стадионы не будут готовы из-за проблем со старением инфраструктуры.

"У Италии проблемы со стадионами. Если они потеряют свою стадионную организацию, мы будем здесь", – заявил президент российской федерации футбола Александр Дюков.

Пока УЕФА одобрил только одно из десяти предложенных мест проведения турнира в Италии. Звучат предположения, что Турция в итоге проведёт его в одиночку.

Ранее РФ уже подавала заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032, но была признана не имеющей права на проведение матчей из-за войны с Украиной.

Ранее западная пресса сообщала, что в УЕФА хотят видеть Россию на международных соревнованиях.

Недавно мы писали, что Россия и Беларусь были восстановлены в правах на паралимпиадах.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.