Россия подала заявку на приём Евро-2032 вместо Италии, несмотря на запрет УЕФА
Москва подала заявку на приём Евро-2032 вместо Рима, хотя РФ запрещено участие в футбольных матчах.
Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Турнир через семь лет планируется совместно провести в Италии и Турции, но существуют опасения, что итальянские стадионы не будут готовы из-за проблем со старением инфраструктуры.
"У Италии проблемы со стадионами. Если они потеряют свою стадионную организацию, мы будем здесь", – заявил президент российской федерации футбола Александр Дюков.
Пока УЕФА одобрил только одно из десяти предложенных мест проведения турнира в Италии. Звучат предположения, что Турция в итоге проведёт его в одиночку.
Ранее РФ уже подавала заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032, но была признана не имеющей права на проведение матчей из-за войны с Украиной.
Ранее западная пресса сообщала, что в УЕФА хотят видеть Россию на международных соревнованиях.
Недавно мы писали, что Россия и Беларусь были восстановлены в правах на паралимпиадах.
