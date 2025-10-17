Созданная в "ДНР" донецкая футбольная команда "Шахтёр" с 2026 года будет выступать во Второй лиге футбольного чемпионата России.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их информации, клуб уже начал проходить лицензирование.

Представители "горняков" уже посетили офис ФНЛ, где получили одобрение на участие в следующем сезоне. "Шахтёр" попадёт в первую группу Второй лиги дивизиона Б, где в основном играют команды из южных областей РФ, а домашние матчи будет проводить в Крыму.

Отмечается, что бюджет донецкого клуба составит порядка 60 млн рублей. Команда в основном укомплектована местными игроками, а также игроками из Крыма.

Участвовать в Кубке России "Шахтер" не будет из-за возможных санкций со стороны ФИФА и УЕФА в адрес РФС.

Одновременно с "Шахтёром" во Второй лиге может оказаться "Фрегат" из захваченной РФ части Херсонской области и создания в "ЛНР" команда "Заря". Оба клуба в данный момент прорабатывают вопросы по возможному участию в первенстве России.

Напомним, осенью 2022 года мы писали, что в российском чемпионате будут играть футбольные клубы с аннексированных территорий Украины.

Ранее мы также писали, что бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук помогал собирать средства для военных России. Ему выдвинули в связи с этим подозрение в пособничестве стране-агрессору.