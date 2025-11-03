В Египте рядом с пирамидой Хеопса в Гизе, что на западе от Каира, открылся Большой египетский музей — крупнейшая в мире экспозиция, посвященная одной цивилизации и самый крупный археологический музей на планете. Церемония открытия состоялась 1 ноября и сопровождалась фейерверком, выступлением симфонического оркестра и световым шоу.

О ней написали мировые и местные СМИ.

Коллекция музея насчитывает около 100 тысяч экспонатов, которые охватывают семь тысячелетий истории Египта от додинастических времен до греческой и римской эпох.

Главной достопримечательностью музея являются предметы из нетронутой гробницы фараона Тутанхамона, которые впервые выставили вместе с тех пор, как гробницу открыли в 1922 году. Раньше публике представляли только 1800 из 5500 предметов из гробницы. Среди выставленных экспонатов золотая маска Тутанхамона, трон и колесницы.

Другой примечательный экспонат - погребальная лодка Хуфу, которой около 4500 лет. Это одно из старейших и наиболее сохранившихся судов древности.

Также жемчужинами коллекции музея являются обелиск фараона Рамсеса II возрастом 3200 лет и его 11-метровая статуя.

Билет для взрослых иностранцев в музей стоит 25 долларов.

Большой египетский музей предложили создать в 1992 году во время правления президента Хосни Мубарака. Однако строительство началось только в 2005 году. На его завершение ушло почти столько же времени, сколько на возведение пирамиды Хеопса. Площадь музея составляет 500 тысяч квадратных метров - примерно 70 футбольных полей. Ожидается, что ежегодно музей будут посещать от пяти до восьми миллионов человек.

По случаю открытия музея Дания подарила Египту набор Lego с пирамидой.

Напомним, незадолго до открытия музейное сообщество Египта потряс скандал: в стране украли и переплавили уникальный золотой браслет фараона возрастом 3 тысячи лет.

Четыре года назад мы рассказывали, что в Большой египетский музей доставили 42-метровое судно фараона Хеопса, на котором монарх должен был отбыть в загробную жизнь для встречи с богом Солнца.