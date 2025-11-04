На днях карта украинского военного телеграм-канала Deep State показала продвижение серой зоны вплотную к восточным окраинам Константиновки Донецкой области. Изменение было впервые зафиксировано в конце октября.

О том, что россияне вошли на окраину Константиновки, "глава ДНР" Денис Пушилин заявлял еще 20 октября, а позавчера он сказал, что бои в городской черте продолжаются.

Украинские источники это в целом подтверждают, но уточняют, что наблюдаются лишь единичные проникновения, которые пресекают украинские военные.

"Со стороны Александро-Шультино (то есть с востока - Ред.) предпринимаются попытки просочиться уже непосредственно в саму Константиновку. Некоторым отдельным группам это удаётся, однако в самом городе противник уничтожается", - заявил офицер ВСУ с позывным Алекс.

То есть, как и в Покровске, россияне наступают на Константиновку не сплошным фронтом, а методом инфильтрации малых групп через боевые порядки ВСУ. Поэтому вероятность того, что российские войска уже в городе, далеко не нулевая, учитывая, что серая зона с недавних пор примкнула к городской черте.

Боец ВСУ с позывным Мучной в свою очередь обращает внимание на события к югу от города. По его информации, там уже практически полностью захвачена Плещеевка (по данным Deep State, это село еще находится под контролем Украины) и развивается наступление на соседнее Иванополье, за которым начинается южная окраина Константиновки.

То есть наиболее активные боевые действия идут к югу и востоку от Константиновки. Алекс полагает, что после Покровска за этот город начнутся ожесточенные бои.

Ранее сегодня мы разбирали, что сейчас происходит в Покровске той же Донецкой области.