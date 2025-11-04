Глава Кремля Владимир Путин заявил, что системы с баллистической ракетой "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в РФ в следующем году.

Об этом Путин сказал на церемонии награждения в Кремле разработчиков ракет "Буревестник" и торпед "Посейдон", передают российские издания.

"В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем - уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", - сказал лидер РФ.

Как заявляли создатели ракеты, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

Напомним, о задержке с постановкой этих ракет на боевое дежурство российский президент заявлял еще в 2022 году.

В прошлом году, основываясь на спутниковом снимке полигона Planet Labs, OSINT-аналитики писали, что испытание ракеты "Сармат" на полигоне Липецк закончилось "полным провалом". Заявлялось, что ракета взорвалась в шахте, оставив огромный кратер и разрушив испытательный полигон.

Ранее сегодня Путин заявил, что Россия приступила к серийному выпуску ракетной системы "Орешник".