В Австралии детям младше 16 лет запретят доступ к большинству популярных социальных сетей.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Новые правила вступают в силу с 10 декабря. В список запрещенных для детей ресурсов уже добавили Facebook, Snapchat, Instagram, X, YouTube и TikTok. Большинство платформ озвучили несогласие.

Также сегодня в список добавили популярный форум Reddit и сайт потокового видео Kick.

А вскоре в список могут добавить игровую платформу Roblox и генератор ИИ видео Sora от OpenAI.

Как заявляют власти, они это делают для защиты психического и физического здоровья детей.

Напомним, о том, что австралийское правительство рассматривает введение закона, который ограничит доступ детей к социальным сетям, было известно еще в прошлом году.

Ранее мы писали, что Дания готовится ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, экраны и онлайн-платформы разрушают психику, отнимают у подростков способность концентрироваться и лишают их детства.

А весной народный депутат (партия "Голос") и глава комитета Верховной Ради по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин предложил "начать публичный диалог о возрастных ограничениях в соцсетях" и штрафовать соцсети за несоблюдение ограничений.