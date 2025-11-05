На следующей неделе, с 11-12 ноября, в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.

В то же время, по словам Диденко, прогноз еще требует уточнения.

"В ближайшее время погода в Украине будет умеренно теплой с колебаниями. А вот – внимание! – с 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание! Прогноз еще потребует уточнения, но, думаю, ничто не помешает подготовить поближе теплые вещи в шкафах, записаться на замену летней резины, позаботиться об утеплении, подумать о том, кому можно скромно помочь, не нарушая чувство достоинства другого человека, и обязательно использовать ближайшие теплые дни для прогулок", - пишет синоптик.

Напомним, что с похолоданием растет и потребление света в Украине, что может привести к ухудшению графиков его отключения.

Также в Украине ждут перепады напряжения в электрических сетях.

О том, что происходит с украинской энергетикой и чего ждать зимой, мы подробно писали в отдельном материале.