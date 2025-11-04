Бывший глава государственной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, который недавно был взят под стражу, но сразу же вышел под залог, заявил, что власти Украины "до смерти напуганы" возможными протестами этой зимой из-за отключений света.

Об этом сообщает Politico в очередной статье с критикой президента Украины Владимира Зеленского из-за дела Кудрицкого.

По информации издания, Кудрицкий не сомневается, что обвинения против него были одобрены Офисом президента и "могли быть спланированы только по приказу Зеленского".

Кудрицкий обвинил власть в провалах в подготовке энергетики к зиме, которая будет "очень тяжелой". Кудрицкий считает, что Зеленский опасается негативной реакции общественности из-за возможных длительных отключений света и пытается переложить вину на других. Он уверен, что его хотят сделать козлом отпущения в этой ситуации, хотя власти сами допустили ряд ошибок.

В частности, Кудрикций рассказал, что три года назад предложил переход на децентрализованное производство энергии. Но вместо этого Зеленский одобрил конкурирующую схему, поддержанную руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, по "созданию огромного фонда для привлечения сотен миллионов иностранных инвестиций в водородную и солнечную энергетику". Позже решили все же идти путем децентрализации, "но мы потеряли год".

Вторая претензия Кудрицкого - медленные темпы укрепления энергетических объектов, что он назвал "сенсационным провалом правительства". По его словам, "Укрэнерго" приступило к укреплению сооружений и строительству бетонных укрытий для трансформаторов в 2023 году, но другие энергогенерирующие компании этого почти не делали.

Напомним, что на днях в Politico уже выходила статья с критикой Зеленского из-за дела Кудрицкого.

Мы тогда писали, что Кудрицкий раньше считался близким к западным посольствам, сотрудничая с ними через голову Банковой, за что, по распространенной в политкругах версии, и был уволен. По аналогичным причинам в прошлом году уволили и слишком часто ходившего в американское посольство экс-вице-премьера Александра Кубракова.

Поэтому нынешнее уголовное дело против Кудрицкого было воспринято как один из эпизодов продолжающейся борьбы между Зеленским и коалицией из грантовых активистов, поддерживающих НАБУ и САП, близких к ним СМИ и политиков, а также Петра Порошенко. Борьба резко обострилась летом после попытки Банковой подчинить себе антикоррупционные структуры. И, в общем, продолжается до сих пор. В ее рамках не исключены и новые удары Банковой по НАБУ и САП.

Со своей стороны западные СМИ периодически публикуют негативные статьи против Зеленского, пытаясь тем самым упредить его дальнейшие атаки на "антизеленскую коалицию".

Подробнее о политических раскладах в Украине мы писали в отдельном материале.