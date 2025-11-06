В Болгарии будут расследовать деятельность миллиардера-финансиста Джорджа Сороса и его фондов. Парламент страны проголосовал за создание временной комиссии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации издания, в новом составе правительства двое из трех вице-премьеров оказались бывшими сотрудниками фонда Сороса "Открытое общество", которое начало действовать в Софии с 1990 года, сразу после падения коммунистического режима.

За создание комиссии по расследованию деятельности фондов Сороса в первую очередь проголосовали представители оппозиции - пророссийская партия "Возрождение" и популистские силы из партий "МЕЧ" и "Есть такой народ".

Инициативу также поддержали социалисты и часть депутатов из правительственного блока ГЕРБ–СДС.

Автором предложения выступила партия "Движение за права и свободы" (ДПС), возглавляемая олигархом Деляном Пеевским, который находится под санкциями США и Великобритании за коррупционные связи.

ДПС добивалась создания подобной комиссии почти год, однако до этого момента не могла заручиться достаточной поддержкой парламентариев.

Ранее мы сообщали, что финансовая разведка Индии провела обыски в местном представительстве фонда американского миллиардера.

Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабного расследования в отношении Сороса и сети его организаций.