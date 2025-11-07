Сегодня на Землю обрушится самая сильная магнитная буря в этом году.

Об этом сообщают метеорологи и астрономы.

По данным учёных, 7 ноября Земля входит в зону влияния обширной корональной дыры. Одновременно нашей планеты достигнут два облака плазмы, выброшенные вследствие мощных солнечных вспышек, произошедших двое суток назад. Магнитосфера Земли испытает резкий всплеск активности - до уровня G3 ("сильная буря"), а местами показатели могут превысить этот уровень. Специалисты считают, что сегодняшний день станет самым напряжённым в году по геомагнитным параметрам.

Глобальный прогноз на конец текущей и начало следующей недели выглядит неблагоприятно. На восточном краю Солнца сейчас расположено несколько активных областей, которые постепенно смещаются к центру солнечного диска. По мере их продвижения вероятность воздействия на Землю продолжит расти, отмечают учёные.

Специалисты допускают, что часть солнечных вспышек пройдёт мимо Земли, лишь скользнув по касательной. Однако аналогичные прогнозы, сделанные в последние дни, не подтвердились. Если события будут развиваться по текущему сценарию, мощность магнитных бурь сегодня не превысит уровень G4 - четвёртую ступень по пятибалльной шкале.

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей. Особенно чувствительны к таким явлениям метеозависимые, беременные женщины, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы снизить воздействие бурь на организм, специалисты рекомендуют высыпаться, поддерживать водный баланс, отдавать предпочтение лёгкой пище и избегать употребления алкоголя.

В январе мы тоже писали о сильнейшей магнитной буре, которая усилилась до предпоследнего уровня мощности G4. При такой силе могут возникать даже серьёзные помехи в связи и сбои в работе спутниковых систем и радионавигации.

А в мае прошлого года в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях наблюдалось "северное сияние", вызванное вспышками на Солнце и сопровождавшей их магнитной бурей.













