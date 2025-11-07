Турция выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде в секторе Газа.

Об этом сообщила Главная прокуратура Стамбула.

По информации, страна выдала ордера на арест Нетаньяху и 36 других высокопоставленных чиновников по обвинению в геноциде и преступлениях против человечности в секторе.

Согласно заявлению, ордера также касаются министра обороны Исраэля Каца, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, начальника Генштаба Эяля Замира и командующего ВМС Давида Саара Саламы.

Прокуратура заявила, что решение принято после расследования "систематических" нападений на мирных жителей в секторе Газа с октября 2023 года, включая удары по больницам, гуманитарным колоннам и жилым районам, в результате которых погибли тысячи палестинцев, многие из которых – женщины и дети.

Прокурор заявил, что доказательства, включая заключения судебно-медицинской экспертизы и показания свидетелей, указывают на "индивидуальную уголовную ответственность" за действия, равносильные военным преступлениям и геноциду.

Поскольку лидеры Израиля находятся за пределами Турции, Стамбульский уголовный суд уже вынес постановления об их заочном аресте.

Ранее мы писали, что США хотят, чтобы Турция вошла в состав миротворческих сил в Газе. Несмотря на противоположную позицию Израиля.

Напомним, на днях Беньямин Нетаньяху приказал нанести "немедленные и мощные удары" по объектам ХАМАС в секторе Газа.