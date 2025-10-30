США хотят, чтобы Турция вошла в состав миротворческих сил в Газе. Несмотря на противоположную позицию Израиля.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По словам чиновника, "турки сыграли важную роль в достижении соглашения по Газе, и нападки премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на Турцию оказались крайне контрпродуктивными".

Как известно, в настоящее время Вашингтон активно обсуждает инициативу миссии в секторе Газа с Иерусалимом, а также с несколькими арабскими и мусульманскими государствами.

Согласно проекту, планируется сформировать обновленные палестинские силы безопасности, прошедшие обучение и проверку под контролем Соединенных Штатов, Египта и Иордании. Кроме того, в миссии могут принять участие военные контингенты из других государств.

Напомним, на днях Беньямин Нетаньяху приказал нанести "немедленные и мощные удары" по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Не так давно президент США Дональд Трамп, не вдаваясь в детали, сказал, что хочет уехать в Газу. И предупредил Израиль на случай, если тот все же станет реализовывать намерение аннексировать Западный берег реки Иордан.