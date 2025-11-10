Раздельнянский районный суд Одесской области на три года лишил мужчину свободы за нежелание служить в армии.

Об этом сказано в решении суда от 30 октября, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Как говорится в документе, обвиняемый является военнообязанным, получил военную специальность подсобного рабочего и воинское звание солдат. В апреле он успешно прошел военно-врачебную комиссию в ТЦК, однако сослался на нежелание проходить военную службу и отправляться в воинскую часть.

На суде он свою вину не признал и объяснил, что действительно в апреле его доставили в ТЦК и пытались вручить ему боевую повестку, но он отказался от мобилизации, поскольку не желает убивать людей.

За это ему назначили наказание в виде тюрьмы.

