Украинские таможенники на границе с Польшей изъяли более 14 тысяч почтовых марок с нацистской символикой.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Согласно сообщению, на границе с Польшей была остановлена попытка незаконного ввоза в Украину большого количества почтовых марок с символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Во время таможенного контроля в пункте пропуска "Шегини - Медика" сотрудники таможни обнаружили 14 487 почтовых марок, спрятанных среди подержанной одежды.

ГСПУ утверждает, что ориентировочная стоимость изъятых предметов на теневом рынке составляет более 1,5 миллиона гривен.

Для прохождения таможенного контроля водитель транспортного средства выбрал полосу движения "красный коридор" и задекларировал 350 кг подержанной одежды. Однако во время таможенного осмотра автомобиля таможенники обнаружили коллекцию марок, которые согласно закону № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещены к ввозу на таможенную территорию Украины.

Отметим, что на предметы коллекционирования этот закон не распространяется.

