В Украине обратили внимание на кадры из Инстаграма сотрудницы Святошинского суда Анастасии Мирзак, на котором она отдыхает в компании молодых людей и держит в руках флаг нацистской Германии со свастикой.

Кадры опубликовало издание Telegraf и распространили соцсети.

У одного из спутников Мирзак есть татуировка с "вольфзангелем" - волчьим крюком, символом "Азова".

Заявляется, что спустя 10 минут эта публикация была удалена, а позже у себя в сторис чиновница без каких-либо пояснений выложила скриншот новости.

Напомним, недавно французская газета Le Monde обратила внимание на неонацистскую символику, которую "до сих пор демонстрируют солдаты украинской Третьей штурмовой бригады".

Ранее мы писали, что двое парней "зиганули" на фоне мемориала жертвам Холокоста под Харьковом. Полиция открыла уголовное производство по статье за пропаганду национал-социалистического режима.

