На Волыни школьник напился во время воздушной тревоги, что вызвало последствия для его семьи.

Об этом сообщают местные паблики.

По их информации, в результате инцидента, мать "нарушителя порядка" оштрафовали.

При этом, как именно полицейские узнали о нетрезвом состоянии подростка во время воздушной тревоги не указывается.

В августе мы писали, что в Киеве 15-летние подростки танцевали под русский рэп переодевшись в полицейских. В результате родителей несовершеннолетних привлекли к ответственности.

Перед этим же во Львове начали проверку из-за танцев учеников школы под трек российского рэпера Моргенштерна.

Война в Украине идет 1356-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 10 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что россияне захватили село Успеновку на востоке Запорожской области, которое было центром плацдарма ВСУ на реке Янчур. Также россияне заняли новые позиции южнее в районе поселка Охотничьего, наступая по правому берегу Янчура. Кроме того, армия РФ продвинулась на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

