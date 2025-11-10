На Волыни оштрафовали мать школьника, напившегося во время воздушной тревоги
На Волыни школьник напился во время воздушной тревоги, что вызвало последствия для его семьи.
Об этом сообщают местные паблики.
По их информации, в результате инцидента, мать "нарушителя порядка" оштрафовали.
При этом, как именно полицейские узнали о нетрезвом состоянии подростка во время воздушной тревоги не указывается.
В августе мы писали, что в Киеве 15-летние подростки танцевали под русский рэп переодевшись в полицейских. В результате родителей несовершеннолетних привлекли к ответственности.
Перед этим же во Львове начали проверку из-за танцев учеников школы под трек российского рэпера Моргенштерна.
Война в Украине идет 1356-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 10 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что россияне захватили село Успеновку на востоке Запорожской области, которое было центром плацдарма ВСУ на реке Янчур. Также россияне заняли новые позиции южнее в районе поселка Охотничьего, наступая по правому берегу Янчура. Кроме того, армия РФ продвинулась на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.