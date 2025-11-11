На войне в Украине распространяется болезнь, которая была массово распространена во времена двух последних мировых войн, но позже стала редкостью. Это газовая гангрена.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на украинских медиков.

По информации издания, постоянные удары российских беспилотников делают быструю эвакуацию раненых бойцов практически невозможной, создавая условия для развития раневых инфекций.

Одна из них - газовая гангрена, тяжелая мышечная инфекция, вызываемая в основном бактериями Clostridium. Болезнь получила название из-за пузырьков газа, которые образуются под кожей. Эта бактериальная инфекция с ужасающей скоростью разрушает мышечную ткань. Когда-то она была тесно связана с окопами и долгое время считалась практически искорененной в Европе, но теперь вернулась в Украине.

"Таких задержек с эвакуацией не наблюдалось за последние 50 лет - возможно, со времён Второй мировой войны, а может, и раньше. И мы наблюдаем патологию, с которой никогда раньше не сталкивались", - сказал журналистам иностранный доброволец-медик Алекс, который работает в Запорожской области.

Обычно лечение газовой гангрены включает хирургическую обработку - удаление инфицированной плоти - и внутривенное введение очень больших доз антибиотиков. Однако в Украине первичная хирургическая обработка раны, а также целенаправленное применение антибиотиков зачастую практически невозможны в кратчайшие сроки после травмы из-за ограниченного доступа к лабораториям.

"Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: при отсутствии лечения смертность приближается к 100 процентам", - заявила старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона Линдси Эдвардс.

Ранее эта же британская газета писала, что многие украинцы теряют конечности в бою из-за оказания помощи по стандартам НАТО, которые не подходят для условий войны в Украине.

Также сообщалось об ужасных условиях в учебных центрах ВСУ, где, по словам мобилизованного, царит антисанитария, а у некоторых солдат открытая форма туберкулеза.