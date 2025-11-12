Американскую компанию Google обвиняют в использовании ИИ-инструмента Gemini AI для слежки за пользователями. В федеральный суд Сан-Хосе (штат Калифорния) поступил соответствующий иск.

Об этом сообщает Bloomberg.

В иске утверждается, что ранее пользователи Gmail, Chat и Meet могли самостоятельно включать использование искусственного интеллекта Google. Однако в октябре компания Alphabet тайно активировала систему Gemini в этих приложениях, что позволило собирать личные данные пользователей без их согласия.



Компания разрешает пользователям отключить Gemini, но для этого необходимо вручную изменить настройки конфиденциальности в аккаунте Google. В жалобе отмечается, что если этого не сделать, Google будет использовать систему Gemini для незаконного отслеживания переписки пользователей в Gmail, мессенджере Chat и видеоконференциях Meet.

В иске требуют отключить Gemini от приложений, содержащих личные данные пользователей, поскольку это нарушает калифорнийский закон 1967 года, запрещающий скрытую прослушку и запись частных разговоров без согласия всех сторон.



Отметим, сервис Gemini был встроен в поисковик Google, предлагая сгенерированные нейросетью ответы выше сайтов.

Между тем, как показало масштабное исследование Европейского вещательного союза (EBU), все ИИ-помощники, которые для миллионов пользователей стали ежедневным источником новостей, регулярно искажают информацию вне зависимости от языка, региона или платформы. В 45% ответов была выявлена как минимум одна существенная ошибка, а в 31% - проблемы с источниками (их отсутствие, вводящие в заблуждение или неверные ссылки). Причем худший результат показал как раз Gemini: 76% его ответов содержали серьезные ошибки.

Ранее сообщалось, что Google отслеживает 39 типов персональных данных.



Напомним, против компании OpenAI также подано семь судебных исков, в которых её чат-бот обвиняется в подстрекательстве к самоубийству пользователей.