В США закрыли последнее уголовное дело против президента США Дональда Трампа, связанное с его попыткой якобы вмешаться в выборы 2020 года.

Это следует из решения Верховного суда штата Джорджия.

По словам прокурора Питера Скандалакиса, дело о попытках Трампа и его сообщников отменить результаты выборов президента США в 2020 году обременено сложными правовыми вопросами.

"Поскольку обвинение ходатайствовало о признании недействительным иска для всех оставшихся ответчиков, суд удовлетворяет это ходатайство. Дело настоящим прекращается в полном объеме", - говорится в решении суда.

Этот шаг означает, что Трамп избежал уголовной ответственности за попытки отменить поражение на выборах 2020 года от президента Джо Байдена. Это также было последнее незакрытое уголовное дело против действующего президента США.

Ранее в Белом доме раскрыли документы, свидетельствующие, что администрация Барака Обамы до и после президентских выборов в США 2016 года знала, что Россия не влияла на их исход посредством кибератак.

До этого мы писали, что власти Соединённых Штатов планировали обвинить Россию в использовании государственных медиа для влияния на президентские выборы уже 2024 года.

Между тем выяснилось, что Демпартия организовала мощную кампанию против Трампа в 2016 году, используя украинских чиновников.