В мире дешевеет кокаин из-за прекращения гражданской войны в Колумбии.

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Издание отмечает, что в 2016 году местное правительство заключило мир с повстанческой группировкой FARC после более чем 50-летнего конфликта. С тех пор площадь посевов коки в стране увеличилась на 73%, следует из данных Управления ООН по наркотикам и преступности. Всего же площадь посевов коки только в Колумбии превышает общую площадь Берлина, пишет Der Spiegel.



В результате, говорится в статье, среди наркопотребителей, наблюдающихся в Prop - некоммерческой организации помощи наркозависимым в Мюнхене – доля кокаинистов выросла с 50% до 68%. По словам эксперта этой НКО Марко Штюрмера, с которым побеседовал журнал, это отражает тенденцию, которая наблюдается во всем мире.



Причинами этого Штюрмер называет снижение цен на кокаин и вместе с тем - повышение чистоты наркотика. Это мнение схоже с данными Европейского агентства по наркотикам (EUDA), согласно которым за последние десять лет степень чистоты распространяемого в Европе кокаина сильно возросла. Так, более половины протестированных EUDA образцов кокаина в начале 2023 года были чистотой более 80%, а в некоторых случаях его чистота достигала рекордных 96%.



Эксперт приводит в пример цену в 60 евро за грамм порошка на улицах Мюнхена. По данным социального департамента Франкфурта, цена кокаина у дилеров в городе составляет всего 30-50 евро. Еще несколько лет назад она держалась на отметке в 100 евро. Снижение цен на наркотик отмечают и в земельном управлении полиции Северного Рейна - Вестфалии. Некоторые эксперты называют происходящее "белым цунами".

