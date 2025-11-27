Президент США Дональд Трамп отказался приглашать Южно-Африканскую Республику (ЮАР) на саммит G20 ("Большая двадцатка") в Майами.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты не присутствовали на саммите G20 в Южной Африке, потому что правительство Южной Африки отказывается признавать или решать ужасающие нарушения прав человека, которым подвергаются африканеры и другие потомки голландских, французских и немецких поселенцев. Если говорить более прямо, они убивают белых людей и беспорядочно позволяют отнимать у них фермы. Возможно, хуже всего то, что скоро обанкротившаяся The New York Times и фейковая новостная пресса не скажут ни слова против этого геноцида. Вот почему все лжецы и притворщики из радикально левых медиа разоряются! По завершении саммита G20 Южная Африка отказалась передать председательство в G20 старшему представителю нашего посольства США, который присутствовал на церемонии закрытия. Следовательно, по моему указанию, Южная Африка не получит приглашение на G20 2026 года, который в следующем году будет проводиться в великом городе Майами, Флорида. Южная Африка продемонстрировала миру, что она не является страной, достойной членства где бы то ни было, и мы немедленно прекращаем все выплаты и субсидии им", – написал президент США.

Ранее Трамп раскритиковал саммит "Большой двадцатки" в ЮАР и назвал его проведение "позорищем".

Напомним, еще весной на встрече в Белом доме Трамп жестко раскритиковал президента ЮАР Сирила Рамафосу за изьятие земель у белых фермеров.