В Намибии региональные выборы в округе Омпунджа в пятый раз выиграл политик по имени Адольф Гитлер Уунона. Выборы в стране прошли в среду, 26 ноября.



Об этом сообщает Euronews.

По информации издания, политик вновь получил мандат члена регионального совета провинции Ошана от округа Омпунджа.

Избирательная комиссия страны пока не опубликовала официальные результаты, но по данным Euronews, многочисленные отчёты указывают на победу Ууноны с убедительным отрывом.

Политик традиционно выдвигается от правящей партии СВАПО ("Народная организация Юго-Западной Африки"). Свое намерение участвовать в выборах он подтвердил изданию Bild в понедельник, 24 ноября. С 2004 года Уунона уже четыре раза побеждал на региональных выборах. В предыдущий раз это произошло в 2020 году, когда он набрал 85% голосов.

В интервью Bild 2020 года Адольф Гитлер Уунона заявил, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. По его словам, отец, давая ему такое имя, не понимал, что "олицетворял Адольф Гитлер". Политик подчеркнул, что "не стремится к мировому господству".

После выборов он убрал из своего паспорта фамилию "Гитлер", поскольку болбше не хочет иметь ничего общего с ней. Мужчина подчеркнул, что предпочитает быть Адольфом Уунона.

"Меня зовут не Адольф Гитлер. Меня зовут Адольф Уунона. Я видел, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с кем-то, кого я даже не знаю", — сказал он.

Отметим, что Намибия была колонией Германии, немецкие имена там распространены до сих пор.

Напомним, в Смоленской области разгорелся скандал вокруг кандидата в областную думу от "Единой России" Александра Зеленского. Во время встречи временно исполняющего обязанности губернатора Василия Анохина с избирателями один из присутствовавших пенсионеров выразил недовольство тем, что в облдуму баллотируется кандидат с фамилией Зеленский, назвав это "оскорблением для всех патриотов".

Незадолго до смерти российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на убийство своего однофамильца в Буче, заявив, что его могли убить из-за фамилии, и предположил, что погибший мог быть его родственником.