Airbus массово отзывает популярные лайнеры A320 из-за сбоя программного обеспечения, связанного с солнечной активностью.

Компания Airbus объявила об одном из крупнейших отзывов самолетов за 55 лет существования корпорации - под срочное обновление софта попадают около 6 тыс. машин семейства A320, то есть более половины всего мирового парка из 11,3 тыс. лайнеров.

В компании говорят, что анализ недавнего инцидента с самолетом A320 показал: интенсивное солнечное излучение способно повредить данные, критически важные для работы систем управления полетом. В результате возможно "самопроизвольное ограниченное пикирование" при сохранении работы автопилота.

Речь о рейсе JetBlue из Канкуна в Ньюарк 30 октября. Лайнер неожиданно потерял высоту, несколько пассажиров получили травмы, самолет экстренно сел в Тампе, инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации США.

По данным Reuters, Airbus разослал авиакомпаниям бюллетень с требованием выполнить обновление до следующего регулярного вылета, допускается только перегон самолета на базу техобслуживания. Европейское агентство по авиационной безопасности готовит чрезвычайную директиву летной годности, которая сделает ремонт обязательным для всех эксплуатантов.

Около двух третей затронутых самолетов ограничатся возвратом к предыдущей версии программного обеспечения - такая операция занимает несколько часов. Но для сотен лайнеров, по оценкам отрасли, потребуется замена оборудования, что может вывести их из эксплуатации на недели и ударить по расписанию перевозчиков как в Европе, так и в США, где под отзыв попали сотни машин American Airlines и Delta.

В Airbus признают, что рекомендации вызовут сбои и задержки рейсов, но настаивают, что меры необходимы для гарантии безопасности полетов.

