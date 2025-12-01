Национальный банк заявил о запуске в Украине нового платежного сервиса, который будет работать через его Систему электронных платежей (СЭП) - то есть будет распространяться только на гривневые перечисления и только между украинскими банками, но не коснется отправок денег за границу. Услугу назвали "трекинг-сервис платежных операций" или ТрекСЕП.

Об этом сообщается в официальном заявлении НБУ.

Благодаря услуге, бухгалтер/финансовый директор компании или обычный человек, который отправляет деньги, сможет в режиме реального времени увидеть, как двигаются отправленные средства.

Это позволит немного успокоить людей на фоне постоянно ужесточающегося финансового мониторинга со стороны банков. Когда пользователь не понимает, почему завис его перевод: или его остановил родной банк (банк-отправитель) и перепроверяет транзакцию по финмониторингу, или он просто застрял по техническим или бюрократическим причинам уже по пути к получателю. Сейчас дольше всего внутриукраинские платежи ходят между счетами юрлиц или физлиц-предпринимателей - от 30 минут до нескольких часов, а быстрее всего между физлицами - могут занимать считанные секунды. Но бывают простои, когда деньги зависают: или при отправлениях в пятницу вечером (могут идти до понедельника), или в любой другой день при техническом сбое. Но если человек будет видеть всю цепочку прохождения средств, то сможет лучше понимать текущую ситуация, вместо того, чтобы в дозваниваться в контакт-центр банка.

Банкиры объяснили, что новая функция (ТрекСЕП) должна появиться как в системах интернет-банкинга, так и в банковских мобильных приложениях. И будет чем-то напоминать отслеживание в службах такси или курьерских службах доставки. Но вместо карты города и человечка на авто, там будут по цепочке указаны названия банков, через которые проходит платеж с точным временем пребывания средств в каждой структуре. Пользователь сможет увидеть, что деньги уже ушли из его банка и дальше двинулись по пути следования. Например, из "Приватбанка" в monobank, а затем в Банк Глобус. То есть поймет, где застрял перевод и в какой именно банк нужно позвонить, чтобы ускорить процесс.

В сообщении Нацбанка говорится, что банки обязаны уладить все технические нюансы под запуск ТрекСЕП до 1 апреля 2026 года. Только после этого у украинских банков появится возможность запустить сервис у себя. Ожидается, что первыми новую услугу внедрят крупные розничные банки - внедрят ее в своих удаленных сервисах.

Ранее мы писали, что банки начали блокировать получение клиентами средств после принудительного закрытия счета из-за финансового мониторинга. Люди не могут получить свои же деньги и оказываются заложниками ситуации, оставаясь без средств.

Напомним, НБУ разрешил банкам самостоятельно устанавливать лимиты на выдачу наличных при принудительном закрытии счетов.