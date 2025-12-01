Война России и Украины достигла той точки, где она явно угрожает навигационной безопасности в Черном море.

Об этом считает турецкий президент президент Турции Рейджеп Эрдоган.

"Целевое поражение коммерческих судов в нашей исключительной экономической зоне в пятницу сигнализирует о тревожной эскалации. Атаки на торговые суда в Черном море неприемлемы, и я предупредил все заинтересованные стороны", - заявил Эрдоган.

При этом он отметил, что со стороны Турции были сделаны "необходимые предупреждения всем сторонам по поводу таких ситуаций".

"Мы также внимательно следим за деятельностью, которая происходила в последние недели, направленной на прекращение войны, и выражаем нашу готовность внести необходимый вклад при любой возможности", — подытожил турецкий лидер.

Напомним, ранее у берегов Турции были атакованы два танкера теневого российского флота. Украинские СМИ, со ссылкой на источники, написали, что это была операция СБУ.

Возможные последствия ударов по танкерам в Черном море мы рассматривали в отдельном материале.