Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под флагами и с гимнами их стран.

Об этом сообщается на сайте организации.

Как сказано в пресс-релизе, решение было принято сегодня на заседании исполнительного комитета FIAS. Россияне и белорусские спортсмены смогут выступать на международных турнирах под эгидой федерации под флагами и с гимном с 1 января 2026 года.

"С 2022 года, в отличие от решений многих международных спортивных федераций, FIAS последовательно допускает спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе, исходя из убеждения, что спорт должен оставаться вне политики. Спорт – это мост для диалога и взаимопонимания между народами даже в непростые времена", - заявил президент международной федерации и гражданин РФ Василий Шестаков.

С марта 2022 года российские и белорусские самбисты выступали в международных соревнованиях в этом виде спорта под флагом и логотипом FIAS.

Позавчера Спортивный арбитражный суд сообщил, что российских и белорусских лыжников допустили к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.

А в конце ноября сборной России разрешили участвовать в международных турнирах по дзюдо под национальным флагом, с исполнением гимна и использованием символики страны.