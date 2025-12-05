Президент США Дональд Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА на церемонии жеребьевки чемпионата мира-2026 по футболу.

Она прошла в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

"Получить эту награду — одна из величайших почестей в моей жизни. Джанни Инфантино проделал невероятную работу; мы побили рекорды по продажам билетов.

Сегодня мир безопаснее, чем когда‑либо. Год назад ситуация в Соединенных Штатах была очень плохой, но теперь всё в порядке", — сказал Трамп во время церемонии жеребьевки ЧМ‑2026.

При этом американский лидер стал первым обладателем этой награды в истории.

По словам Джанни Инфантино, данная премия станет ежегодной.

Ранее мы писали, что Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Награду присудили бывшему депутату Венесуэлы Марии Корине Мачадо "за её неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за её борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Западные же издания писали, что глава Белого дома страстно хотел получить премию мира и считает, что заслуживает ее.