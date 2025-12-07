Администрация экс-президента США Джо Байдена "больше беспокоилась о границах Украины, чем о собственных".

Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет на форуме Рейгана в Калифорнии.

Он также отметил, что в настоящее время США продолжают "безостановочно работать" над завершением войны в Украине.

При этом Хегсет считает, что команда президента США Дональда Трампа намерена отдаляться от прежних стратегических подходов и сосредотачиваться на внутренних приоритетах.

По его словам, "США больше не будут отвлекаться на построение демократии, неопределенные войны, смену режимов или изменение климата, а поставят на первое место практичные, конкретные интересы американцев".

Напомним, подобные тезисы заложены в стратегию национальной безопасности США, которую мы анализировали в отдельном материале.

Тем временем газета The Wall Street Journal пишет, что новая стратегия нацбезопасности США вызвала шок в Европе и меняет ход истории.

