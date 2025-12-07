В своей речи на оборонном форуме имени Рейгана министр обороны США Пит Хегсет жестко раскритиковал политику предыдущих американских администраций.

Об этом сообщает Politico, анализируя его речь.

"Эпоха американского утопического идеализма закончилась, - сказал Хегсет. - Долой идеалистический утопизм. Да здравствует жесткий реализм".

По мнению Хегсета, США не должны "отвлекаться на строительство демократии, интервенционизм, неопределённые войны, смену режимов, изменение климата, морализаторство и бесцельное строительство наций. Вместо этого мы поставим на первое место практические, конкретные интересы нашей страны".

Теперь вместо открытого противостояния Китаю, Хегсет предлагает уважать его мощь. А Европе он предлагает увеличить расходы на оборону, чтобы не зависеть в ней так сильно от США.

"Президент Трамп и его администрация стремятся к стабильному миру, справедливой торговле и уважительным отношениям с Китаем. США будут придерживаться политики уважения исторического наращивания военной мощи Китая. Союзники — не дети. Мы можем и должны ожидать, что они выполнят свою часть работы", - заявил Хегсет.

Он также похвалил такие страны, как Южная Корея, Польша и Германия, за увеличение расходов на оборону, к чему союзников обязывает президент США.

Ранее Хегсет заявлял, что администрация экс-президента США Джо Байдена "больше беспокоилась о границах Украины, чем о собственных".

Напомним, подобные тезисы заложены в стратегию национальной безопасности США, которую мы анализировали в отдельном материале.