В Европейском Союзе начали критиковать президента США Дональда Трампа после его недавних обвинений в адрес Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что американцам не нужно спасать демократию в этой части света.

Об этом он сказал, выступая перед журналистами во время визита в Рейнланд-Пфальц.

"Если бы ее нужно было спасать, мы бы сами с этим справились. Вам нужны партнеры в мире, и одним из таких партнеров может быть Европа. А если вы не можете найти общий язык с Европой, то по крайней мере сделайте своим партнером Германию", - заявил Мерц.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам отметила, что критика США "должна быть в адрес России, где запрещено инакомыслие, где запрещены свободные СМИ, где запрещена политическая оппозиция, где также запрещен X".

По ее мнению, обвинения Трампа в несоблюдении свободы слова в ЕС - это провокация, а Евросоюз олицетворяет свободу слова.

А бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Брюссель сопротивляться Трампу, который "объявил политическую войну ЕС".

"Он хочет видеть белую Европу, разделённую на нации, подчиняющуюся его требованиям и голосующую за тех, за кого он хочет. Европейские лидеры должны перестать притворяться, что Трамп не является нашим противником, прячась за боязливым и благодушным молчанием, и вместо этого отстаивать суверенитет ЕС - технологический, в сфере безопасности и обороны, а также политический", - написал он в Х.

Эти комментарии прозвучали в ответ на недавно опубликованную стратегию безопасности США, в которой подвергается критике Европа, а также после негодования Трампа по поводу штрафа, наложенного на соцсеть Х Илона Маска.

