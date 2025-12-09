Мужчина, которого дважды не выпустили за границу из Украины, требует 300 миллиардов гривен компенсации, и Верховный суд встал на его сторону.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Сообщается, что истец обжаловал два отказа пограничников - от 16 и 20 июля 2024 года. Он утверждал, что имел право пересечь границу, поскольку ухаживает за матерью жены и имеет оформленный выезд на постоянное проживание в Канаду. Мужчина хотел возместить 3 051 грн материального ущерба и 300 766 650 000 грн морального ущерба.

Суды первой и апелляционной инстанции вернули ему заявление без рассмотрения, но Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу мужчины и постановил вновь направить дело в суд первой инстанции для продолжения разбирательства.

Напомним, недавно нардеп Федиенко заявил, что мужчинам, которые имеют бронь от мобилизации, хотят запретить выезд за границу.

Ранее военные говорили, что если в Украине открыть границы сразу для всех мужчин, они будут выезжать из страны сотнями тысяч.

