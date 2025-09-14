Житель Львова пытался перейти границу Словакии с поддельным паспортом Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как заявляют пограничники, 33-летний львовянин выдавал себя за иностранца и говорил с пограничницей на английском, но когда подделка паспорта вскрылась, предложил взятку в 100 тысяч гривен.

Отмечается, что инспектор отказалась и вызвала полицию. Заявляется, что паспорт обошелся львовянину в 550 долларов, и был действительно получен из Саудовской Аравии, где живет его отец. Сам житель Львова хотел переехать к родственникам в Бельгию.

Теперь на него заведено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, как киевлянин пытался пересечь границу со Словакией, предъявив копию информационной страницы паспорта гражданина Нигерии, на которого, как ему казалось, он был внешне похож. Инспекторы разоблачили поддельного нигерийца.

Также мы сообщали о случае во Львовской области, где пресекли попытку незаконного пересечения границы по поддельным документам 58-летнего уроженца Херсона, который направлялся в Польшу рейсовым автобусом.

Мужчина предъявил документы о наличии трёх детей, однако при проверке пограничники усомнились в их подлинности и выявили признаки подделки. В ходе беседы "многодетный отец" не смог назвать даты рождения детей, место выдачи документов и даже "забыл", где они находятся. Позже он признался, что купил поддельные бумаги для пересечения границы.