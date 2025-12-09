Суд Закарпатья вынес приговоры подросткам 13-ти, 14-ти, 16-ти и 17-ти лет за групповое изнасилование и ограбление 46-летней женщины.

Об этом сообщает местная прокуратура, публикуя фотографии осуждённых.

Нападение было совершено летом около полуночи. Жертвой группы злоумышленников стала женщина, которая возвращалась домой. Под видом сопровождения до такси подростки заманили её в безлюдное место, где отобрали украшения и деньги, а затем изнасиловали.

Трём старшим обвиняемым суд назначил по семь лет лишения свободы, а самого младшего, не достигшего возраста уголовной ответственности, определили в специализированное учреждение.

Ранее суд вынес приговор обвиняемым в изнасиловании 14-летней девушки на Закарпатье.

На момент совершения правонарушения осуждённым было по 15 и 14 лет. Преступление произошло в конце августа 2021 года на территории одной из территориальных общин Мукачевского района.

Также стало известно, что в Кривом Роге группа подростков на камеру издевалась над сверстницей.

Потерпевшую "наказывали" и заставляли просить прощения за то, что она гуляла с чьим-то парнем.