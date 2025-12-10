Демократы внесли в сенат США законопроект, который запрещает размещать изображения действующих и ныне живущих бывших президентов на американской валюте.

Инициатива направлена на блокирование возможного выпуска памятной долларовой монеты с изображением Дональда Трампа, передает издание The Hill.

Авторами проекта выступили сенаторы Джефф Меркли и Кэтрин Кортес Масто, документ поддержали также Рон Уайден и Ричард Блюменталь.

В тексте инициативы говорится: "Ни одна денежная единица США не может содержать изображение действующего или живого бывшего президента".

При этом Монетный двор может уже на этой неделе объявить решение о выпуске монеты к 250-летию страны.

Меркли назвал инициативу Трампа "самовосхваляющими авторитарными маневрами", а Кортес Масто заявила, что "в Америке никогда не было и не будет короля", подчеркнув, что размещение лиц живых президентов на монетах противоречит традициям США.

Напомним, в октябре сообщалось, что казначейство США планирует выпустить монеты номиналом 1 доллар с изображением нынешнего президента Дональда Трампа. Согласно проекту, на монете может быть изображен сам Трамп с поднятым кулаком на фоне американского флага.

Ав сентябре напротив здания Капитолия в Вашингтоне, где заседает американский конгресс, появился золотой памятник Трампу с биткоином на ладони.