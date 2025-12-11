В Украине запустят полный цикл оформления европротокола в приложении "Дия". Уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и бумажной работы, сразу на месте происшествия.

Как сообщила в своем телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко, соответствующее постановление приняло правительство.

При оформлении протокола "Дия" автоматически будет подтягивать все необходимые данные из государственных реестров: информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании. В Кабмине считают, что благодаря нововведению исчезнет риск ошибок, из-за которых раньше водители могли получать отказы в страховых выплатах. Достаточно будет добавить несколько фотографий, согласовать информацию с другим участником аварии и подписать документ с помощью "Дия. Подписи".

Статус рассмотрения можно будет отслеживать тоже прямо в "Дие", без поездок в страховую и дополнительные обращения.

"Новый сервис позволит регулировать ДТП быстро и без лишней нагрузки на полицию", - заверила Свириденко.

Для справки

Оформление ДТП по европротоколу - это упрощенная процедура без вызова полиции. В разных странах она требует соблюдения нескольких условий, как правило, таких:

в результате аварии не должно быть пострадавших или погибших;

оба водителя должны иметь действующий страховой полис;

оба водителя согласны на заполнение протокола без вызова полиции;

и один из участников ДТП не находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не употреблял лекарственных препаратов, которые могут влиять на сознание.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, следует вызвать полицию.

Напомним, минувшей зимой в Украине разрешили водителям не сообщать в полицию о ДТП, если пострадали только автомобили.

А осенью сообщалось, что полиция готовит ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения.